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April 26, 2018 / 11:45 AM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Canadian Utilities Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share C$0.67

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Canadian Utilities Ltd:

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE C$0.67

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.76 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CANADIAN UTILITIES - IN 2018 TO 2020 PERIOD, EXPECT TO INVEST ADDITIONAL $4.5 BILLION IN REGULATED UTILITY, COMMERCIALLY SECURED CAPITAL GROWTH PROJECTS

* CANADIAN UTILITIES - ON MARCH 21 ALBERTA BALANCING POOL PROVIDED NOTICE OF ITS INTENT TO TERMINATE POWER PURCHASE ARRANGEMENT FOR BATTLE RIVER UNIT 5

* CANADIAN UTILITIES - WAS ALSO PROVIDED NOTICE THAT DISPATCH CONTROL OF BATTLE RIVER UNIT 5 WOULD BE TURNED BACK TO CO NO LATER THAN SEPT 30, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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