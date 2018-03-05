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Market News
March 5, 2018 / 10:21 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Canadian World Fund, Third Canadian General Investment To Merge

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Canadian World Fund Ltd:

* CANADIAN WORLD FUND LIMITED EXECUTES DEFINITIVE ACQUISITION AGREEMENT PROVIDING FOR PRIVATIZATION OF THE COMPANY; SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO BE CALLED FOR APRIL 26, 2018

* CANADIAN WORLD FUND LTD - EACH CWF MINORITY SHAREHOLDER TO GET CASH CONSIDERATION PER SHARE EQUAL TO 95% OF NET ASSET VALUE PER SHARE

* CANADIAN WORLD FUND - ENTERED DEAL PROVIDING FOR ACQUISITION BY THIRD CANADIAN OF ALL OF CWF’S SHARES NOT ALREADY OWNED Source text for Eikon: Further company coverage:

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