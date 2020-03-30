Healthcare
March 30, 2020 / 10:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cancer Genetics To Delay Filing Of Its Annual Report

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Cancer Genetics Inc:

* TO DELAY FILING OF ITS ANNUAL REPORT ON FORM 10-K FOR YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 DUE TO CIRCUMSTANCES RELATED TO COVID-19

* COULD DELAY FUTURE PROJECTS FROM COMMENCING DUE TO COVID-19 RELATED IMPACTS ON THE DEMAND FOR OUR SERVICES

* IT IS NOT POSSIBLE AT THIS TIME TO ESTIMATE THE IMPACT THAT COVID-19 COULD HAVE ON OUR BUSINESS

* MAY CONTINUE TO HAVE ADVERSE IMPACT ON GLOBAL ECONOMIC CONDITIONS WHICH COULD HAVE ADVERSE EFFECT ON BUSINESS & FINANCIAL CONDITION Source text: bit.ly/3ax0maj Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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