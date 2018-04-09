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April 9, 2018 / 11:24 AM / in 18 hours

BRIEF-Cannabis Wheaton Announces Acquisition Of Robinson's Cannabis

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Cannabis Wheaton Income Corp:

* CANNABIS WHEATON ANNOUNCES ACQUISITION OF ROBINSON’S CANNABIS

* ENTERED INTO SHARE PURCHASE AGREEMENT WITH ROBINSON’S CANNABIS TO ACQUIRE ALL ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF ROBINSON’S

* UPON COMPLETION OF ACQUISITION, ROBINSON’S WILL BECOME A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF COMPANY

* SHAREHOLDERS OF ROBINSON’S ARE ENTITLED TO RECEIVE AGGREGATE CONSIDERATION OF 9.4 MILLION COMMON SHARES IN CAPITAL OF CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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