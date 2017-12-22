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#Market News
December 22, 2017 / 5:26 PM / a day ago

BRIEF-Cannabis Wheaton Income Signs Definitive Agreement With Streaming Partner Canntx Life Sciences

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Cannabis Wheaton Income Corp:

* CANNABIS WHEATON INCOME CORP. ANNOUNCES SIGNING OF DEFINITIVE AGREEMENT WITH STREAMING PARTNER CANNTX LIFE SCIENCES INC.

* CANNABIS WHEATON INCOME - PURSUANT TO AGREEMENT, CO WILL PROVIDE CANNTX WITH $5 MILLION RELATED TO INITIAL COSTS FOR PHASE I CONSTRUCTION OF FACILITY

* CANNABIS WHEATON INCOME - DEFINITIVE AGREEMENT IS TO FUND CONSTRUCTION OF CO‘S CANNABIS PRODUCTION FACILITY LOCATED IN PUSLINCH, ONTARIO Source text for Eikon: Further company coverage:

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