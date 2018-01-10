BRIEF-Cannimed Therapeutics Announces Cannabis Distribution Agreement With Fagron NV

Jan 10 (Reuters) - Cannimed Therapeutics Inc:
* CANNIMED THERAPEUTICS INC. ANNOUNCES STRATEGIC INTERNATIONAL CANNABIS DISTRIBUTION AGREEMENT WITH FAGRON NV
* CANNIMED THERAPEUTICS INC - IS WORKING TO SUPPLEMENT ITS CANADIAN GMP COMPLIANT STATUS WITH GMP CERTIFICATION IN EUROPE FOR ITS CANNABIS PRODUCTS
* CANNIMED THERAPEUTICS INC - FAGRON AND CANNIMED ANTICIPATE FIRST PRODUCT SALES INTO GERMANY WILL COMMENCE IN Q3 2018
* CANNIMED THERAPEUTICS INC - PRIMARY INITIAL FOCUS OF CANNABIS DISTRIBUTION AGREEMENT WITH FAGRON NV ON GERMANY
* CANNIMED THERAPEUTICS- FAGRON TO UTILIZE ITS DISTRIBUTION NETWORK TO MARKET, DISTRIBUTE CANNIMED MEDICINAL CANNABIS PRODUCTS TO 17 SPECIFIED COUNTRIES Source text for Eikon: Further company coverage: