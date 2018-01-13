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January 13, 2018 / 12:04 AM / in 4 hours

BRIEF-Cannimed Therapeutics Launches $725 mln Lawsuit Related To Aurora Hostile Bid

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Cannimed Therapeutics Inc:

* LAUNCHES $725 MILLION LAWSUIT ALLEGING MULTIPLE CLAIMS OF WRONGDOING RELATED TO AURORA HOSTILE BID

* ‍LAWSUIT TARGETS AURORA CANNABIS, LOCKED UP SHAREHOLDERS, TWO CANNIMED DIRECTORS AND CANACCORD GENUITY GROUP​

* CANNIMED- ‍ LAWSUIT ALLEGES AURORA , LARGE SHAREHOLDERS OF CO, WESTCAP, PFM, CANACCORD, OTHERS PARTICIPATED IN CONSPIRACY TO INJURE CO‘S ECONOMIC INTERESTS

* CANNIMED THERAPEUTICS - SEEKING PERSONAL DAMAGES AGAINST ONE CURRENT AND ONE FORMER MEMBER OF CANNIMED BOARD, DOUG BANZET AND ROBERT DUGUID​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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