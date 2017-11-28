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#Market News
November 28, 2017 / 11:33 PM / in 2 hours

BRIEF-CanniMed Therapeutics Says Board Adopted A Shareholder Rights Plan In Response To Aurora Cannabis' Offer​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - CanniMed Therapeutics Inc:

* CANNIMED THERAPEUTICS ACTS TO PROTECT SHAREHOLDERS FROM AURORA CANNABIS’ OPPORTUNISTIC OFFER AND ENABLE FAIR VOTE ON NEWSTRIKE ACQUISITION WITH SHAREHOLDER RIGHTS PLAN

* CANNIMED THERAPEUTICS INC - ‍ BOARD OF DIRECTORS OF CANNIMED HAS ADOPTED A SHAREHOLDER RIGHTS PLAN IN RESPONSE TO OFFER BY AURORA CANNABIS​

* CANNIMED THERAPEUTICS INC - ‍ SPECIAL COMMITTEE UNANIMOUSLY RECOMMENDED TO BOARD THAT IT APPROVE THE SHAREHOLDER RIGHTS PLAN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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