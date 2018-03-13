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March 13, 2018 / 11:31 AM / Updated 17 hours ago

BRIEF-CannTrust Holdings Expands Internationally Through JV In Denmark With Stenocare

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Canntrust Holdings Inc:

* CANNTRUST™ HOLDINGS EXPANDS INTERNATIONALLY THROUGH JOINT VENTURE IN DENMARK WITH STENOCARE

* CANNTRUST HOLDINGS - ‍ INITIALLY WILL SHIP PRODUCTS TO STENOCARE WITH PLANS TO DEVELOP, BUILD A FULL CULTIVATION AND PRODUCTION FACILITY IN DENMARK​

* CANNTRUST HOLDINGS INC - ‍CANNTRUST WILL RECEIVE A 25% EQUITY STAKE IN STENOCARE TOGETHER WITH RIGHT TO APPOINT HALF OF ITS BOARD OF DIRECTORS​

* CANNTRUST HOLDINGS INC - ‍CONSTRUCTION OF FACILITY IS EXPECTED TO BEGIN IN Q2 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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