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February 27, 2020 / 11:08 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CannTrust Holdings Inc - Canntrust Remains In Default Of Its Disclosure Obligations Under Securities Legislation

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - CannTrust Holdings Inc:

* CANNTRUST HOLDINGS INC - CANNTRUST REMAINS IN DEFAULT OF ITS DISCLOSURE OBLIGATIONS UNDER SECURITIES LEGISLATION

* CANNTRUST HOLDINGS INC - HAS TERMINATED OR LAID-OFF A SIGNIFICANT PORTION OF ITS WORKFORCE

* CANNTRUST HOLDINGS INC - FACING VARIETY OF REGULATORY INVESTIGATIONS, AND HAS SIGNIFICANT CONTINGENT LIABILITIES IN BOTH CANADA AND U.S.

* CANNTRUST HOLDINGS INC - AS OF JANUARY 31, 2020, CANNTRUST HAD A CASH BALANCE OF APPROXIMATELY $167 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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