BRIEF-Canntrust Holdings Inc - Covid-19 Could Further Delay Efforts To Reinstate Cannabis Licenses

CannTrust Holdings Inc:
* CANNTRUST PROVIDES UPDATE REGARDING HEALTH CANADA REMEDIATION
* CANNTRUST HOLDINGS INC - COVID-19 COULD FURTHER DELAY EFFORTS TO REINSTATE CANNABIS LICENSES
* CANNTRUST HOLDINGS INC - REMAINS IN DEFAULT OF ITS DISCLOSURE OBLIGATIONS UNDER SECURITIES LEGISLATION
* CANNTRUST HOLDINGS - CONTINUE TO MONITOR CASH BALANCE AND OTHER FACTORS TO, AMONG OTHER THINGS, ASSESS VARIOUS STRATEGIC ALTERNATIVES
* CANNTRUST - HAS CONTINGENT LIABILITIES IN BOTH CANADA & U.S., INCLUDING FOR POTENTIAL CIVIL DAMAGES & POTENTIAL CRIMINAL, PENALTIES & FINES Source text for Eikon: Further company coverage: