BRIEF-CannTrust Provides Update Regarding TSX Listing

March 18 (Reuters) - CannTrust Holdings Inc:
* CANNTRUST HOLDINGS INC - TSX EXTENDS CANNTRUST’S DISCLOSURE REQUIREMENTS DEADLINE
* CANNTRUST HOLDINGS INC - TSX IS ALSO REVIEWING CANNTRUST’S ELIGIBILITY FOR MAINTAINING ITS TSX LISTING.
* CANNTRUST HOLDINGS INC - TSX HAS EXTENDED COMPANY’S CURRENT MARCH 25, 2020 DEADLINE FOR SATISFYING CERTAIN DISCLOSURE REQUIREMENTS
* CANNTRUST HOLDINGS INC - TSX HAS DETERMINED TO DEFER ANY DELISTING DECISION UNTIL NO LATER THAN APRIL 16, 2020.
* CANNTRUST HOLDINGS INC - REQUESTED TSX TO PUSH DEADLINE BECAUSE CO WAS NOT CONFIDENT DISCLOSUERS COULD BE COMPLETED BY MARCH 25
* CANNTRUST HOLDINGS INC - CANNTRUST REMAINS IN DEFAULT OF ITS DISCLOSURE OBLIGATIONS UNDER SECURITIES LEGISLATION
* CANNTRUST HOLDINGS INC - HAS TERMINATED OR LAID-OFF A SIGNIFICANT PORTION OF ITS WORKFORCE
* CANNTRUST HOLDINGS INC - AS OF FEBRUARY 29, 2020, CANNTRUST HAD A CASH BALANCE OF APPROXIMATELY $159 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: