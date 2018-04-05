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April 5, 2018 / 11:58 AM / in 21 hours

BRIEF-Canopy Growth And Canopy Rivers Announce Strategic Agreement With Livewell Foods

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Canopy Growth Corp:

* CANOPY GROWTH AND CANOPY RIVERS ANNOUNCE STRATEGIC AGREEMENT WITH LIVEWELL FOODS

* AS PART OF DEAL, SUBJECT TO COMPLETION OF CERTAIN MILESTONES, CANOPY GROWTH AND CANOPY RIVERS, WILL EACH BE ISSUED EQUITY IN LIVEWELL

* ‍AS PART OF AGREEMENT, SUBJECT TO COMPLETION OF CERTAIN MILESTONES, CANOPY GROWTH, CANOPY RIVERS, WILL EACH BE ISSUED EQUITY IN LIVEWELL​

* ‍LIVEWELL HAS OPTION TO DRAW ON UP TO $20 MILLION OF DEBT FINANCING FROM CANOPY RIVERS TO SUPPORT LIVEWELL’S CONTINUED GROWTH INITIATIVES​

* LIVEWELL HAS ALSO RECEIVED AN INITIAL PURCHASE AGREEMENT FROM CANOPY, FOR CANNABIS PRODUCTION AT OTTAWA PROJECT Source text for Eikon: Further company coverage:

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