Healthcare
March 4, 2020 / 9:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Canopy Growth Announces Closure Of Two Canadian Greenhouses, Elimination Of About 500 Positions

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Canopy Growth Corp:

* CANOPY GROWTH ANNOUNCES PRODUCTION OPTIMIZATION PLAN IN CANADA

* CANOPY GROWTH CORP - CLOSURE OF TWO CANADIAN GREENHOUSES

* CANOPY GROWTH CORP - ELIMINATION OF APPROXIMATELY 500 POSITIONS.

* CANOPY GROWTH CORP - EXPECTS TO RECORD ESTIMATED PRE-TAX CHARGES OF ABOUT $700 MILLION - 800 MILLION IN Q4 FISCAL 2020

* CANOPY GROWTH CORP - NO LONGER PLANS TO BRING A THIRD GREENHOUSE ONLINE IN NIAGARA-ON-THE-LAKE, ONTARIO.

* CANOPY GROWTH CORP - GREENHOUSES IN B.C. ACCOUNT FOR APPROXIMATELY 3 MILLION SQUARE FEET OF LICENSED PRODUCTION SPACE

* CANOPY GROWTH- CANADIAN RECREATIONAL MARKET HAS DEVELOPED SLOWER THAN ANTICIPATED, CREATING WORKING CAPITAL & PROFITABILITY CHALLENGES ACROSS INDUSTRY

* CANOPY GROWTH CORP - FACILITIES IN ALDERGROVE AND DELTA, BRITISH COLUMBIA ARE NO LONGER ESSENTIAL TO CO’S CULTIVATION FOOTPRINT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below