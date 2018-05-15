FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 15, 2018 / 11:29 AM / in 2 hours

BRIEF-Canopy Growth Enters Agreement To Acquire Outstanding Shares Of Research Arm Canopy Health Innovations

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Canopy Growth Corp:

* CANOPY GROWTH ENTERS AGREEMENT TO ACQUIRE OUTSTANDING SHARES OF RESEARCH ARM CANOPY HEALTH INNOVATIONS

* CANOPY GROWTH CORP - SHAREHOLDERS OF CHI WILL RECEIVE 0.3790 COMMON SHARES OF COMPANY FOR EACH COMMON SHARE OF CHI HELD

* CANOPY GROWTH CORP - WILL ISSUE OPTIONS TO BUY SHARES OF CO FOR OPTIONS PREVIOUSLY ISSUED BY CHI AND CANOPY ANIMAL HEALTH

* CANOPY GROWTH - CO, CHI, CANOPY ANIMAL HEALTH ENTERED INTO AGREEMENT PURSUANT TO WHICH CO WILL BUY UNOWNED INTEREST IN CHI, CANOPY ANIMAL HEALTH

* CANOPY GROWTH - IN AGGREGATE, WILL ISSUE ABOUT 3 MILLION SHARES, HAVING VALUE OF $91.6 MILLION WITH OPTIONS HAVING “IN-THE-MONEY” VALUE OF $9.7 MILLION

* CANOPY GROWTH CORP - CHI MANAGEMENT TEAM WILL REMAIN IN PLACE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.