BRIEF-Canopy Growth Enters Into Supply Agreement With Yukon Liquor Corp

April 18 (Reuters) - Canopy Growth Corp:
* CANOPY GROWTH CORPORATION ENTERS INTO SUPPLY AGREEMENT WITH THE YUKON LIQUOR CORPORATION
* CANOPY GROWTH CORP - UNDER TERMS OF AGREEMENT, CANOPY GROWTH WILL SUPPLY YLC WITH UP TO 900 KG OF HIGH-QUALITY CANNABIS PRODUCT OVER NEXT THREE YEARS
* CANOPY GROWTH CORP - SUPPLY AGREEMENT IS CONDITIONAL UPON FEDERAL AND PROVINCIAL GOVERNMENTS ADOPTING NECESSARY REGULATORY FRAMEWORK
* CANOPY GROWTH CORP - ENTERED INTO AN AGREEMENT TO SUPPLY YUKON WITH CANNABIS PRODUCTS TO SERVE UPCOMING ADULT RETAIL MARKET Source text for Eikon: Further company coverage: