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May 14, 2018 / 10:17 AM / in an hour

BRIEF-Canopy Growth To Issue $374 Mln in Shares to buy remainder of BC Tweed JV

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Canopy Growth Corp:

* CANOPY GROWTH ENTERS AGREEMENT TO ACQUIRE OUTSTANDING SHARES IN BC TWEED JOINT VENTURE

* CANOPY GROWTH CORP - TO PURCHASE REMAINING 33% STAKE OF BC TWEED JOINT VENTURE INC NOT CURRENTLY OWNED BY COMPANY

* CANOPY GROWTH CORP - UPON CLOSING OF DEAL, WILL ISSUE UP TO $374 MILLION WORTH OF SHARES TO MINORITY SHAREHOLDERS OF BC TWEED

* CANOPY GROWTH CORP - DEAL PAYMENTS MILESTONE-BASED AND WILL BE RELEASED OVER FOUR YEARS BASED UPON ACHIEVEMENT OF CERTAIN PRODUCTION MILESTONES

* CANOPY GROWTH CORP - WILL ALSO PAY $1 MILLION IN CASH AS A NON-REFUNDABLE DEPOSIT AGAINST PURCHASE PRICE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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