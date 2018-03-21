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March 21, 2018 / 12:36 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Cantel Medical Acquires Aexis Medical

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Cantel Medical Corp:

* CANTEL MEDICAL ACQUIRES AEXIS MEDICAL

* CANTEL MEDICAL CORP - TOTAL DEAL CONSIDERATION WAS $24.8 MILLION

* CANTEL MEDICAL CORP - ANTICIPATES DEAL TO BE MODESTLY DILUTIVE TO GAAP EPS IN BOTH FISCAL YEAR 2018 AND FISCAL YEAR 2019

* CANTEL MEDICAL CORP - ‍ ANTICIPATES DEAL TO BE NEUTRAL TO FISCAL YEAR 2018 NON-GAAP EPS AND A FEW CENTS DILUTIVE TO FISCAL YEAR 2019 NON-GAAP EPS​

* CANTEL MEDICAL - DEAL CONSISTS OF $21.1 MILLION UP-FRONT CONSIDERATION AND $3.7 MILLION IN AN EARNOUT STRUCTURE Source text for Eikon: Further company coverage:

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