BRIEF-Cantel Medical Acquires Aexis Medical

March 21 (Reuters) - Cantel Medical Corp:
* CANTEL MEDICAL CORP - TOTAL DEAL CONSIDERATION WAS $24.8 MILLION
* CANTEL MEDICAL CORP - ANTICIPATES DEAL TO BE MODESTLY DILUTIVE TO GAAP EPS IN BOTH FISCAL YEAR 2018 AND FISCAL YEAR 2019
* CANTEL MEDICAL CORP - ANTICIPATES DEAL TO BE NEUTRAL TO FISCAL YEAR 2018 NON-GAAP EPS AND A FEW CENTS DILUTIVE TO FISCAL YEAR 2019 NON-GAAP EPS
* CANTEL MEDICAL - DEAL CONSISTS OF $21.1 MILLION UP-FRONT CONSIDERATION AND $3.7 MILLION IN AN EARNOUT STRUCTURE Source text for Eikon: Further company coverage: