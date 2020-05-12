BRIEF-Cantel Medical Says Revenue For Q3 Is Estimated At $235-$237 Million

May 12 (Reuters) - Cantel Medical Corp:
* CANTEL ANNOUNCES AMENDED CREDIT FACILITY; PROVIDES UPDATE ON COVID IMPACT
* DEPLOYED WORKFORCE FURLOUGHS ACROSS MANUFACTURING SITES EXPERIENCING DECLINES IN DEMAND
* DEPLOYED TEMPORARY FURLOUGHS AND DECREASES IN PAY FOR ADMINISTRATIVE PERSONNEL
* DEFERRED ALL NON-ESSENTIAL CAPITAL EXPENDITURES
* REVENUE FOR Q3 IS ESTIMATED AT $235-$237 MILLION
* OVER LAST FIVE WEEKS OF Q3, SEGMENTS OF BUSINESS MOST EXPOSED TO ELECTIVES PROCEDURES WERE DOWN ABOUT 65% VERSUS Q2
* CANTEL MEDICAL - EXPECTS RECENT WEAKNESS TO CONTINUE INTO Q4, GRADUALLY IMPROVE AS ELECTIVE PROCEDURES ARE RESTORED IN END MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: