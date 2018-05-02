BRIEF-Capella Education Co Reports Q1 Earnings Per Share $1.16 From Continuing Operations

May 2 (Reuters) - Capella Education Co:
* Q1 REVENUE $112 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $112.9 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.17 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CO IS MANAGING JOB-READY SKILLS SEGMENT TO BE LESS DILUTIVE IN 2018 AND EXPECTS ANNUAL TAX RATE TO BE SLIGHTLY ABOVE 25 PERCENT
* MPANY AND STRAYER CONTINUE TO EXPECT THAT MERGER WILL CLOSE IN Q3 OF 2018
* CAPELLA EDUCATION- AFTER DEAL COMPLETION, STRATEGIC EDUCATION WILL BE CORPORATE ENTITY UNDER WHICH CAPELLA UNIVERSITY & STRAYER UNIVERSITY WILL OPERATE
* CO HAD $27.0 MILLION OF SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION REMAINING AT MARCH 31, 2018, NO SHARES WERE REPURCHASED IN Q1 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: