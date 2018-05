May 3 (Reuters) - Capio AB (publ):

* CAPIO AB (PUBL) Q1 NET SALES MSEK 4,156 (3,914). ORGANIC SALES GROWTH 1.1% (3.3) AND TOTAL SALES GROWTH 6.2%

* CAPIO AB (PUBL) Q1 EBITDA MSEK 331 (342) AND MARGIN 8.0% (8.7)

* CAPIO AB (PUBL) Q1 OPERATING RESULT (EBIT) MSEK 176 (209)

* REUTERS POLL: CAPIO Q1 EBITDA SEEN AT SEK 327MLN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Anna Ringstrom)