BRIEF-Capio to buy Swedish primary care group Novakliniken

Feb 26 (Reuters) - Capio Ab (Publ):
* CAPIO TO ACQUIRE THE SWEDISH PRIMARY CARE GROUP NOVAKLINIKEN
* SAYS NOVAKLINIKEN OPERATES EIGHT PRIMARY CARE CENTERS AND TWO BRANCHES, AND PROVIDES SOME OCCUPATIONAL HEALTH AND DENTAL SERVICES
* SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE 100% OF NOVAKLINIKEN WITH OPERATIONS IN SOUTHEASTERN PARTS OF SKÅNE
* SAYS ENTERPRISE VALUE IS MSEK 88 AND ACQUISITION IS EXPECTED TO BE CLOSED AND INCLUDED IN CAPIO FROM APRIL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)