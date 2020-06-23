Healthcare
June 23, 2020 / 12:31 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Capital Corps LLC Dissolves Share Stake In Broadway Financial Corp As Of June 19

1 Min Read

June 23 (Reuters) - Broadway Financial Corp:

* CAPITAL CORPS LLC DISSOLVES SHARE STAKE IN BROADWAY FINANCIAL CORP AS OF JUNE 19 - SEC FILING

* CAPITAL CORPS LLC SAYS IT HAD REPORTED A STAKE OF 9.57% IN BROADWAY FINANCIAL CORP AS OF MAY 28

* CAPITAL CORPS LLC ON JUNE 22, DELIVERED A LETTER TO BROADWAY FINANCIAL CORP

* CAPITAL CORPS - WILL BE PROVIDING BROADWAY FINANCIAL BOARD ADDITIONAL CORRESPONDENCE RELATING TO CAPITAL CORPS’ RIGHTS UNDER SHAREHOLDER RIGHTS PLAN Source text: [ID:bit.ly/3emVtTg] Further company coverage:

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