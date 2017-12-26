FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 26, 2017 / 12:02 PM / in 3 hours

BRIEF-Capital One Financial Expects To Maintain Quarterly Dividend Of $0.40 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 26 (Reuters) - Capital One Financial Corp:

* CAPITAL ONE FINANCIAL - ON DEC 24, RESUBMITTED CAPITAL PLAN AS REQUIRED BY THE FEDERAL RESERVE FOR 2017 COMPREHENSIVE CAPITAL ANALYSIS AND REVIEW

* CAPITAL ONE FINANCIAL - REGARDING RESUBMISSION,BOARD REDUCED AUTHORIZED REPURCHASES OF COMMON STOCK TO UP TO $1.0 BILLION FOR REMAINING 2017 CCAR PERIOD‍​

* CAPITAL ONE FINANCIAL - BOARD‘S DECISION TO REDUCE REPURCHASES DRIVEN BY ESTIMATED NEAR TERM ADVERSE IMPACT TO FINANCIAL POSITION DUE TO TAX ACT

* CAPITAL ONE FINANCIAL CORP- EXPECTS TO MAINTAIN QUARTERLY DIVIDEND OF $0.40 PER SHARE

* CAPITAL ONE FINANCIAL - ESTIMATES TAX ACT WILL RESULT IN ABOUT $1.9 BILLION CHARGE AGAINST NET INCOME MAINLY DUE TO WRITE DOWN OF DEFERRED TAX ASSETS Source text: (bit.ly/2CamM3l) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.