Healthcare
March 4, 2020 / 11:26 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Capital One Financial Says CEO Richard Fairbank's FY 2019 Total Compensation Was $7.71 Million

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Capital One Financial Corp:

* CAPITAL ONE FINANCIAL CORP SAYS CEO RICHARD FAIRBANK’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $7.71 MILLION VERSUS $17.3 MILLION IN FY 2018 - SEC FILING

* CAPITAL ONE FINANCIAL CORP SAY CFO SCOTT BLACKLEY’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $5.52 MILLION VERSUS $5.7 MILLION IN FY 2018

* CAPITAL ONE FINANCIAL - FOR 2019, RATIO OF CEO'S ANNUAL TOTAL COMPENSATION TO MEDIAN EMPLOYEE’S ANNUAL TOTAL COMPENSATION WAS 112 TO 1 Source: (bit.ly/39p9CwP) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below