BRIEF-Capital One Financial Says CEO Richard Fairbank's FY 2019 Total Compensation Was $7.71 Million

March 4 (Reuters) - Capital One Financial Corp:
* CAPITAL ONE FINANCIAL CORP SAYS CEO RICHARD FAIRBANK’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $7.71 MILLION VERSUS $17.3 MILLION IN FY 2018 - SEC FILING
* CAPITAL ONE FINANCIAL CORP SAY CFO SCOTT BLACKLEY’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $5.52 MILLION VERSUS $5.7 MILLION IN FY 2018
* CAPITAL ONE FINANCIAL - FOR 2019, RATIO OF CEO'S ANNUAL TOTAL COMPENSATION TO MEDIAN EMPLOYEE’S ANNUAL TOTAL COMPENSATION WAS 112 TO 1 Source: (bit.ly/39p9CwP) Further company coverage: