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February 15, 2018 / 11:18 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Capital One - Jan Domestic Credit Card Net Charge-Offs Rate 5.33 Percent

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Capital One Financial Corp:

* CAPITAL ONE FINANCIAL-JANUARY DOMESTIC CREDIT CARD NET CHARGE-OFFS RATE 5.33 PERCENT VERSUS 5.37 PERCENT IN DECEMBER

* CAPITAL ONE FINANCIAL-30+ DAY PERFORMING DELINQUENCIES RATE FOR DOMESTIC CREDIT CARD 4.11 PERCENT AT JAN END VERSUS 4.01 PERCENT AT DEC END

* CAPITAL ONE FINANCIAL – JANUARY AUTO NET CHARGE-OFFS RATE 2.01 PERCENT VERSUS 2.15 PERCENT IN DECEMBER

* CAPITAL ONE FINANCIAL - 30+ DAY PERFORMING DELINQUENCIES RATE FOR AUTO 6.50 PERCENT AT JAN END VERSUS 6.51 PERCENT AT DEC END Source text: (bit.ly/2EIYb7a) Further company coverage:

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