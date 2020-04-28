Healthcare
April 28, 2020 / 7:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Capital Partners Q1 Net Loss Narrows To 0.5 Mln Zlotys

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Capital Partners SA:

* Q1 NET LOSS 0.5 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 7.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* Q1 REVENUE 0.5 MILLION ZLOTYS VERSUS 0.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS: TO DATE CO HAS NOT RECORDED SIGNIFICANT NEGATIVE IMPACT OF PANDEMIC ON ACTIVITIES

* ON CORONAVIRUS: ECONOMIC SITUATION AND OPERATING CONDITIONS MAY HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL COMMITMENTS

* IN CASE OF SIGNIFICANT DROPS IN STOCK MARKETS CO’S FINANCIAL ASSETS MAY TAKE SIGNIFICANT HIT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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