Healthcare
March 16, 2020 / 11:56 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Capital Senior Living - Reached Agreements With Ventas & Welltower For Immediate Rent Reductions And Early Terminations Of Its Master Leases

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Capital Senior Living Corp:

* CAPITAL SENIOR LIVING CORP - REACHED AGREEMENTS WITH VENTAS & WELLTOWER FOR IMMEDIATE RENT REDUCTIONS AND EARLY TERMINATIONS OF ITS MASTER LEASES

* CAPITAL SENIOR LIVING - AGREEMENTS FOLLOWS PREVIOUSLY ANNOUNCED EARLY TERMINATION OF CO’S HEALTHPEAK MASTER LEASE

* CAPITAL SENIOR LIVING CORP - EARLY TERMINATIONS & RENT REDUCTIONS EXPECTED TO IMPROVE CO’S CASH FLOW BY ABOUT $22.0 MILLION

* CAPITAL SENIOR LIVING CORP - EARLY TERMINATIONS AND RENT REDUCTIONS ARE EXPECTED TO REDUCE LEASE LIABILITIES BY APPROXIMATELY $253.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below