Healthcare
February 11, 2020 / 9:43 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Capital Senior Living Reduces Lease Liability And Improves Cash Position With Agreements For Early Terminations Of Healthpeak Master Leases

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Capital Senior Living Corp:

* CAPITAL SENIOR LIVING REDUCES LEASE LIABILITY AND IMPROVES CASH POSITION WITH AGREEMENTS FOR EARLY TERMINATIONS OF HEALTHPEAK MASTER LEASES

* CAPITAL SENIOR LIVING CORP - HEALTHPEAK WILL IMMEDIATELY MARKET THE 2026 COMMUNITIES FOR SALE.

* CAPITAL SENIOR LIVING CORP - CAPITAL SENIOR LIVING AGREES TO RELEASE APPROXIMATELY $1.9 MILLION OF SECURITY DEPOSITS HELD BY HEALTHPEAK.

* CAPITAL SENIOR LIVING - UPON COMPLETION OF SALES OF 2020 AND 2026 COMMUNITIES, CO WILL HAVE NO ONGOING OBLIGATIONS WITH HEALTHPEAK Source text for Eikon: Further company coverage:

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