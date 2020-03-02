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March 2, 2020 / 3:47 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Capital World Says Separately Received Notice From GVF's Legal Advisors Claiming To Recover Amount Due Under Corporate Guarantee​

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Capital World Ltd:

* CO SEPARATELY RECEIVED NOTICE FROM LEGAL ADVISORS FOR GVF CLAIMING TO RECOVER AMOUNT DUE UNDER CORPORATE GUARANTEE​

* UPDATES ON LOAN AGREEMENT OF HK$50 MILLION BETWEEN UNIT & GREAT VIEW FINANCE LIMITED

* UNIT GOT NOTICE FROM LEGAL ADVISORS OF GVF CLAIMING AGGREGATE OF PRINCIPAL OF HK$50 MILLION & OUTSTANDING INTEREST PAYABLE

* WILL DISCUSS WITH GVF’S LEGAL ADVISORS AND ENGAGE WITH GVF ON ITS POSITION WITH RESPECT TO LOAN AGREEMENT AND NOTICE Source text for Eikon: Further company coverage:

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