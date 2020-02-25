BRIEF-Capitaland Posts Qtrly Profit Attributable S$926.6 Mln

Capitaland Limited:
** PROPOSING A TAX-EXEMPT ORDINARY DIVIDEND OF 12.0 CENTS PER SHARE FOR FINANCIAL YEAR ENDED 31 DEC 2019
** SUDDEN OUTBREAK OF COVID-19 DEFINITELY AFFECTED BUSINESSES & THOSE OF PARTNERS AND TENANTS, ESPECIALLY IN CHINA AND SINGAPORE
** REMAIN POSITIVE ON LONG-TERM FUNDAMENTALS FOR SINGAPORE AND CHINA
** BOARD MEMBERS & SENIOR MANAGEMENT WILL TAKE A REDUCTION IN THEIR BOARD FEE AND BASE SALARY FROM 5% TO 15% EFFECTIVE FROM 1 APRIL 2020
** GROUP HAS ALSO IMPOSED A WAGE FREEZE FOR ALL STAFF AT MANAGERIAL LEVEL AND ABOVE
** MEASURES ON SALARY/WAGE WILL BE REVIEWED AFTER SIX MONTHS OR WHEN POSITION ARISING FROM COVID-19 OUTBREAK HAS STABILISED
** FOR RETAIL PARTNERS, PART OF MANAGERIAL STAFF COMPENSATION IN SINGAPORE TO BE PAID IN CAPITAVOUCHERS FOR USE IN CAPITALAND MALLS