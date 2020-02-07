BRIEF-Capitaland Retail China Trust Posts Qtrly Net Property Income RMB227.0 Mln

Feb 7 (Reuters) - CapitaLand Retail China Trust:
* 4Q GROSS REVENUE RMB347.2 MILLION VERSUS RMB281.0 MILLION
* “WITH DEVELOPING NOVEL CORONAVIRUS CONDITION IN CHINA, WE ARE ACTIVELY TAKING MEASURES TO MANAGE SITUATION”
* “MEASURES TAKEN TO CONTAIN SPREAD OF NOVEL CORONAVIRUS HAVE AFFECTED OUR BUSINESS SECTOR”
* EXTENDED SPRING FESTIVAL BREAK & OTHER MEASURES TAKEN TO CONTAIN SPREAD OF CORONAVIRUS AFFECTED BUSINESS SECTOR
* EXPECT SOME SHORT-TERM IMPACT DUE TO DEVELOPING CORONAVIRUS SITUATION IN CHINA Source text for Eikon: Further company coverage: