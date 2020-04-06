Healthcare
April 6, 2020 / 4:31 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-CapitaLand Says Residential Sales In March 2020 Exceeded RMB1.3 Billion

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Capitaland Ltd:

* CAPITALAND SALES OFFICES ACROSS CHINA HAVE REOPENED PROGRESSIVELY IN MARCH

* GROUP’S RESIDENTIAL SALES IN MARCH 2020 HAVE EXCEEDED RMB1.3 BILLION

* AS AT END MARCH 2020, ABOUT 80% OF STORES IN CAPITALAND MALLS IN CHINA ARE IN OPERATION

* 95% OF CAPITALAND’S OFFICE TENANTS HAVE RESUMED OPERATIONS AND MORE THAN 65% OF THEIR EMPLOYEES HAVE RETURNED TO OFFICE

* GROSS SALES VALUE OF LA BOTANICA TOWNSHIP LAUNCH WAS ABOUT RMB405 MILLION

* ABOUT 80% OF TENANTS IN CAPITALAND’S BUSINESS PARKS HAVE ALSO RESUMED OPERATIONS

* ALL CAPITALAND MALLS IN CHINA SHUT DURING LOCKDOWN HAVE REOPENED Source text for Eikon: Further company coverage:

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