BRIEF-Capitec Bank Says Shareholders Can Expect Release Of Fresh Attacks

Feb 5 (Reuters) - Capitec Bank Holdings Ltd:
* IN RESPONSE TO LATEST SET OF ALLEGATIONS THAT VICEROY RESEARCH GROUP HAS RELEASED ON MONDAY 5 FEBRUARY
* “SHAREHOLDERS CAN EXPECT RELEASE OF FRESH ATTACKS AND FALSE ALLEGATIONS OVER AN EXTENDED PERIOD”
* CAPITEC BANK HOLDINGS- “ARREARS FIGURES REPORTED BY CAPITEC ON THESE LOANS ARE ACCURATE AND IN LINE WITH OUR RISK APPETITE AND PORTFOLIO TRACKING RESULTS”
* “PROVISIONS RAISED AGAINST THESE LOANS ARE CONSERVATIVE” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)