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January 30, 2018 / 10:14 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Capitec Says Not Been Approached By Viceroy For Insight Into Business

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - ‍Capitec Bank Holdings Limited:

* RECEIVED COPY OF VICEROY RESEARCH REPORT ON CAPITEC AT 10 AM THIS MORNING​‍

* CAPITEC NOT BEEN APPROACHED BY VICEROY FOR INSIGHT INTO BUSINESS AND NONE OF ALLEGATIONS DISCUSSED, TESTED OR VERIFIED WITH MANAGEMENT​

* “REPORT FILLED WITH FACTUAL ERRORS, MATERIAL OMISSIONS ON LEGAL PROCEEDINGS AGAINST CAPITEC AND OPINIONS NOT SUPPORTED BY ACCURATE INFO”

* ‍REVIEWING REPORT IN DETAIL AND WILL RESPOND TO IT IN DETAIL LATER ON JAN 30 Source text for Eikon: Further company coverage:

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