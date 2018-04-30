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April 30, 2018 / 1:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Capitol Federal Financial Buys Capital City Bancshares For About $37.5 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Capitol Federal Financial Inc:

* CAPITOL FEDERAL® FINANCIAL, INC. ANNOUNCES THE ACQUISITION OF CAPITAL CITY BANCSHARES

* CAPITOL FEDERAL FINANCIAL - CCB STOCKHOLDERS WILL GET 3.725 SHARES OF CAPITOL FEDERAL’S STOCK FOR EACH OF OUTSTANDING SHARES OF THEIR COMMON STOCK

* CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC - MERGER AGREEMENT HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY EACH OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS OF CCB AND CAPITOL FEDERAL

* CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC - DEAL FOR REPRESENTS A VALUE OF $47.08 PER CCB COMMON SHARE, AND AN AGGREGATE DEAL VALUE OF $37.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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