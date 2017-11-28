BRIEF-Capitol Health Intends To Make Off-Market Takeover Offer For Integral Diagnostics​

Nov 29 (Reuters) - CAPITOL HEALTH LTD:
* INTENTION TO MAKE A TAKEOVER OFFER FOR INTEGRAL DIAGNOSTICS
* ANNOUNCES INTENTION TO LAUNCH AN OFF-MARKET TAKEOVER OFFER FOR INTEGRAL
* 6.9 FULLY PAID SHARES IN CAPITOL AND $0.36 CASH FOR EACH VOTING SHARE ON ISSUE IN INTEGRAL, IMPLYING VALUE OF $2.46 PER INTEGRAL SHARE
* MERGECO IS ESTIMATED TO HAVE UNDERLYING PRO FORMA FY18 EBITDA OF $64 MILLION
* CERTAIN SHAREHOLDERS OF INTEGRAL HAVE INDICATED THEIR SUPPORT FOR OFFER BY ENTERING INTO PRE-BID ACCEPTANCE AGREEMENTS WITH CAPITOL
* CAPITOL ESTIMATES ANNUAL PRE-TAX COST SYNERGIES OF $5 MILLION
* MERGECO IS EXPECTED TO DELIVER MID-TEENS EPS ACCRETION IN FY19 FOR CAPITOL SHAREHOLDERS
* FUNDING DEAL WAY OF NEW DEBT FACILITIES CONSISTING OF FACILITY OF $100 MILLION, SUPPLEMENTING CAPITOL‘S EXISTING $35 MILLION FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage: