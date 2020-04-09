BRIEF-Capitol Health Says Non-Exec Directors, Managing Director & CFO Instigated 50% Reduction In Fees & Salary

April 9 (Reuters) - Capitol Health Ltd:
* CAPITOL HEALTH LTD - NON-EXECUTIVE DIRECTORS, MANAGING DIRECTOR AND CFO HAVE INSTIGATED A 50% REDUCTION IN THEIR FEES AND SALARY
* CAPITOL HEALTH - COMPANY REMAINS WITHIN ITS EXISTING BANK COVENANTS
* CAPITOL HEALTH - WHILE YTD TRADING RESULT TO END OF MARCH IN LINE WITH VIEW, PANDEMIC HAS HAD MATERIAL IMPACT ON CLINIC ATTENDANCE, REVENUE
* CAPITOL HEALTH LTD - REDUCING OPEN CLINIC ROSTERS WITH STAFF TAKING ANNUAL AND UNPAID LEAVE
* CAPITOL HEALTH LTD - CEASING ALL NEW HIRES AND SALARY INCREASES
* CAPITOL HEALTH LTD - DEFERRING ALL NON-ESSENTIAL CAPITAL SPENDING
* CAPITOL HEALTH LTD - DEFERRING INTERIM DIVIDEND
* CAPITOL HEALTH LTD - SEEKING RENT RELIEF FROM LANDLORDS Source text for Eikon: Further company coverage: