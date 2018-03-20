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March 20, 2018 / 12:20 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Capman Considers Issuance Of New Notes

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - CAPMAN OYJ:

* CAPMAN CONSIDERS ISSUANCE OF NEW NOTES AND ANNOUNCES A VOLUNTARY TOTAL REDEMPTION OF ITS OUTSTANDING NOTES MATURING IN 2019

* TARGET SIZE OF ISSUE IS EUR 50 MILLION

* ‍IS CONSIDERING ISSUANCE OF NEW EURO-DENOMINATED FIXED RATE NOTES WITH AN EXPECTED MATURITY OF FIVE YEARS​

* ‍ANNOUNCES THAT IS GOING TO VOLUNTARILY REDEEM ALL OF ITS OUTSTANDING EUR 30 MILLION NOTES DUE 15 OCT 2019​

* ‍POTENTIAL ISSUE OF NOTES IS EXPECTED TO TAKE PLACE IN NEAR FUTURE SUBJECT TO MARKET CONDITIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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