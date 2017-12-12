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BRIEF-Capricor & California Institute For Regenerative Medicine​ Entered Into Amendment 3 To CIRM Notice Loan Award
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December 12, 2017 / 2:43 PM / Updated 18 minutes ago

BRIEF-Capricor & California Institute For Regenerative Medicine​ Entered Into Amendment 3 To CIRM Notice Loan Award

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Capricor Therapeutics Inc:

* CAPRICOR SAYS ‍ON DEC 11, CO, CALIFORNIA INSTITUTE FOR REGENERATIVE MEDICINE​ ENTERED INTO AMENDMENT NO. 3 TO CIRM NOTICE OF LOAN AWARD - SEC FILING

* CAPRICOR SAYS PURSUANT TO AMENDMENT, TOTAL LOAN BALANCE UNDER LOAN AWARD FORGIVEN BY CIRM, TERMINATING UNIT, CO‘S OBLIGATION TO REPAY LOAN BALANCE​

* CAPRICOR - ‍DECISION TO TERMINATE LOAN AWARD AND FORGIVE LOAN BALANCE WAS DUE TO ABANDONMENT OF ALLSTAR PROJECT AT END OF PROJECT PERIOD​ Source text (bit.ly/2koZewV) Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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