Switzerland Market Report
April 27, 2020 / 7:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Capsensixx AG: 2019 EBITDA Of Group Of EUR 10.1 Mln

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April 27 (Reuters) - Capsensixx AG:

* DGAP-NEWS: CAPSENSIXX AG: CAPSENSIXX EXCEEDS 2019 FORECAST WITH LEAP IN EARNINGS AND STARTS SUCCESSFULLY INTO 2020

* CAPSENSIXX AG - NET INCOME FOR YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS RISES BY 56% TO EUR 7.4 MILLION

* CAPSENSIXX AG - 2019 EBITDA OF GROUP OF EUR 10.1 MILLION

* CAPSENSIXX AG - WILL HOLD ITS ORDINARY GENERAL MEETING FOR PAST FISCAL YEAR ORIGINALLY SCHEDULED TO TAKE PLACE AT END OF JUNE 2020 PROBABLY IN AUTUMN 2020

* CAPSENSIXX AG - AT PRESENT, CAPSENSIXX ANTICIPATES A POSITIVE RESULT FOR FISCAL 2020.

* CAPSENSIXX AG - Q1 2020 ENDED PROFITABLY AND WITH A NET INCOME AFTER MINORITY INTERESTS ABOVE COMPARATIVE PRIOR YEAR PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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