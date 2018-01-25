BRIEF-Capstar Financial Holdings Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.28

Jan 25 (Reuters) - Capstar Financial Holdings Inc:
* CAPSTAR FINANCIAL HOLDINGS, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CAPSTAR - EXPECTS REVALUATION OF NET DEFERRED TAX ASSET POSITION TO RESULT IN ONE-TIME, NON-CASH CHARGE OF ABOUT $3.6 MILLION, OR $0.27/SHARE
* CAPSTAR FINANCIAL HOLDINGS - QTRLY NET INTEREST INCOME AFTER PROVISION FOR LOAN LOSSES $10.5 MILLION VERSUS $10.1 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: