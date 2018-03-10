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March 10, 2018 / 1:24 AM / 2 days ago

BRIEF-Cara Operations Qtrly Earnings Per Share $0.45‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Cara Operations Ltd:

* CARA REPORTS SAME RESTAURANT SALES GROWTH OF 2.5% AND ACHIEVES HIGHEST QUARTERLY EBITDA AND EARNINGS BEFORE TAX SINCE 2015 IPO - Q4 DIVIDEND INCREASES 5% TO 10.68 CENTS PER SHARE

* ‍SYSTEM SALES GREW $133.8 MILLION TO $774.9 MILLION FOR 14 WEEKS ENDED DECEMBER 31, 2017​

* QTRLY EARNINGS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS $0.45‍​

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS $0.59 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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