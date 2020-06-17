Healthcare
June 17, 2020 / 11:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Cara Therapeutics Completes Interim Assessment For Kare Phase 2 Trial Of Oral Korsuva

1 Min Read

June 17 (Reuters) - Cara Therapeutics Inc:

* CARA THERAPEUTICS ANNOUNCES COMPLETION OF INTERIM STATISTICAL ASSESSMENT FOR KARE PHASE 2 TRIAL OF ORAL KORSUVA™ IN ATOPIC DERMATITIS PATIENTS WITH MODERATE-TO-SEVERE PRURITUS

* CARA THERAPEUTICS INC - FULL TRIAL ENROLLMENT EXPECTED IN Q4 OF 2020

* CARA THERAPEUTICS INC - PATIENT ENROLLMENT INCREASED APPROXIMATELY 28% TO MAINTAIN >80% STATISTICAL POWER FOR PRIMARY ENDPOINT

* CARA THERAPEUTICS INC - BASED ON IDMC RECOMMENDATION, KARE’S TRIAL SIZE WILL BE INCREASED BY ABOUT 28% Source text for Eikon: Further company coverage:

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