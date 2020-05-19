Healthcare
May 19, 2020 / 7:05 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Carbiotix Streamlines Clinical Study Plan

1 Min Read

May 19 (Reuters) - Carbiotix AB (publ):

* CARBIOTIX STREAMLINES CLINICAL STUDY PLAN TO REDUCE RISK AND REACH PROFITABILITY SOONER

* TO POSTPONE PLANNED PRE-CLINICAL AND CLINICAL STUDIES FOR CANDIDATES IBD (CBX111) AND HYPERAMMONEMIA (CBX121)

* LAUNCH IS ESTIMATED TO H2 2021 IN US TO THEN INITIATE CLINICAL TRIALS DURING H1 2022 REGARDING IBD (CBX111) AND HYPERAMMONEMIA (CBX121) TO REACH A BRAND NEW MARKET FOR ITS PREBIOTIC PRODUCTS FOR GASTRIC HEALTH

* DECIDED NOT TO DO ANIMAL STUDIES IN PRECLINICAL DEVELOPMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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