FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 10:41 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Carbo® Announces Q1 Loss Per Share $0.83

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - CARBO Ceramics Inc:

* SEES FY 2018 REVENUE ABOUT $250 MILLION

* Q1 REVENUE $49.4 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $55.1 MILLION

* Q1 LOSS PER SHARE $0.83

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.69 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $244.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CARBO CERAMICS SAYS HAD DISRUPTIONS IN RAIL SERVICE DURING Q1, WHICH HURT VOLUME OF FRAC SAND CO WAS ABLE TO MOVE OUT OF WISCONSIN FACILITY

* CARBO CERAMICS SAYS STILL TARGETING POSITIVE EBITDA FOR 2018

* CARBO CERAMICS - BELIEVE Q2 2018 WILL RESULT IN INCREASED REVENUE AND OPERATING CASH, BOTH SEQUENTIALLY AND YEAR-ON-YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.