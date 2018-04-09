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Market News
April 9, 2018 / 3:50 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Carbon Black Inc Files For IPO Of Up To $100 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Carbon Black Inc:

* CARBON BLACK INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING

* CARBON BLACK INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET UNDER THE SYMBOL “CBLK”

* CARBON BLACK INC SAYS MORGAN STANLEY, J.P. MORGAN, KEYBANC CAPITAL MARKETS ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* CARBON BLACK INC SAYS WILLIAM BLAIR, RAYMOND JAMES, COWEN ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* CARBON BLACK INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text : [bit.ly/2uUNlHe]

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