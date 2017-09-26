BRIEF-Card Factory says HY pretax profit down 14.1 pct to 23.2 mln pounds

Sept 26 (Reuters) - CARD FACTORY PLC:
* HY REVENUE GROWTH OF +6.1% (+6.7% ON AN EQUIVALENT NUMBER OF TRADING DAYS)
* SPECIAL DIVIDEND OF 15 PENCE PER SHARE (FY17: 15 PENCE), A RETURN OF £51.2M TO SHAREHOLDERS
* INTERIM DIVIDEND INCREASED BY 3.6% TO 2.9 PENCE (FY17: 2.8 PENCE)
* IN FIRST HALF WE OPENED 30 NET NEW UK STORES (H1 FY17: 34)
* REMAIN ON TRACK TO DELIVER APPROXIMATELY 50 NET NEW UK STORES IN CURRENT FINANCIAL YEAR
* TRADING IN RECENT WEEKS HAS BEEN SIMILAR TO ENCOURAGING TRENDS SEEN IN FIRST HALF Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)