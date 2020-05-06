BRIEF-Card Factory Scraps 2020 Dividend, Gets Access To More Funding Under Govt Scheme

May 6 (Reuters) - Card Factory PLC:
* CARD FACTORY - RECEIVED CONFIRMATION FROM BANK OF ENGLAND THAT HAVE ACCESS TO ADDITIONAL FUNDING UNDER COVID CORPORATE FINANCING FACILITY
* DECIDED NOT TO PAY A FINAL DIVIDEND IN RESPECT OF FY20 TO PROTECT BUSINESS AND ITS BALANCE SHEET AT THIS UNCERTAIN TIME
* SIGNIFICANT REDUCTION IN NON-ESSENTIAL CAPEX
* CONFIDENT THAT GROUP HAS ACCESS TO SUFFICIENT LIQUIDITY, EVEN IN EVENT OF A PROLONGED STORE CLOSURE PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: