Healthcare
March 26, 2020 / 3:44 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Cardiex Ltd Announces Additional Contract With Bayer AG

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Cardiex Ltd:

* CARDIEX LTD ANNOUNCES ADDITIONAL CONTRACT WITH PHARMACEUTICAL GIANT, BAYER AG

* TOTAL VALUE OF THAT CONTRACT AND ONGOING TRIAL HAS NOW BEEN INCREASED UNDER AMENDED AGREEMENT TO US$1.53 MILLION

* UNIT AND BAYER AG ENTERED AMENDED AGREEMENT FOR BOTH LEASE OF ATCOR DEVICES & PROVISION OF EXPANDED DATA MANAGEMENT SERVICES

* ADDITIONAL EXISTING TRIALS, NEW TRIAL CONTRACTS TOGETHER ADD SIGNIFICANT NEW INCREMENTAL REVENUE TO CO FOR 2020 AND 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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